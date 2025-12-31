«Жалил меня нещадно»: Лера Кудрявцева подвела итоги 2025 года

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Телеведущая поделилась переживаниями и сделала выводы.

Лера Кудрявцева подвела итоги 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Кудрявцева: 2025 год на многое открыл глаза, многих высветил

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги уходящего 2025 года. Запись появилась на ее странице в социальных сетях.

Кудрявцева охарактеризовала прошедший год как сложный и противоречивый, отметив, что он стал для нее временем переосмысления и личных изменений. По словам телеведущей, в 2025 году она впервые начала работать с психологом.

«Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил. Я впервые занималась с психологом, с ужасом наблюдала за людьми и как меняется реальность. Жалил меня нещадно. Было больно. Уроки, опыт, но я ему благодарна!» — поделилась Кудрявцева.

В завершение телеведущая поздравила подписчиков с наступающим 2026 годом, пожелав счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о конфликте между Лерой Кудрявцевой и телеведущей Ларисой Гузеевой.

Кудрявцева заявляла, что не приемлет лицемерия и двойных стандартов, не называя конкретных имен. Пользователи соцсетей предположили, что эти слова могли быть адресованы Гузеевой.

Отношения между телеведущими, по имеющейся информации, ухудшились после совместного отдыха в Болгарии. Поводом для конфликта стало участие Кудрявцевой в телепрограмме, где обсуждалась возможная причастность Гузеевой к истории с продажей вилл.

