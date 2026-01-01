«Не хочу создавать проблемы»: 55-летняя турчанка хочет доказать, что Трамп ее отец

Она уверена, что американский лидер является хорошим родителем.

Сколько у Дональда Трампа детей

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

DHA: Жительница Турции хочет доказать, что Трамп ее отец

Жительницей Турции, 55-летней Неджлой Озмен, было подано судебное требование с целью установить отцовство. Она утверждает, что ее биологическим родителем является 79-летний президент США Дональд Трамп. Женщина добивается проведения ДНК-экспертизы. Об этом сообщило агентство DHA.

Иск об установлении отцовства Озмен подала в семейный суд Анкары в сентябре. По словам заявительницы, официальные записи указывают, что ее родителями значатся Саты и Дурсун Озмен, умершие в 2017 и 2019 годах соответственно.

При этом биологической матерью Неджла Озмен считает гражданку США по имени София. По версии женщины, Саты Озмен якобы родила мертвого ребенка, тогда как София, «беременная от Трампа» и рожавшая в той же больнице, передала семье Озмен своего новорожденного.

«Моя приемная мать увидела в 2017 году в новостях Трампа, показала на него и сказала — „вот твой отец!“… Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом. Не хочу создавать для него проблемы, случайно или сознательно. Хочу, чтобы он пообщался со мной, и, если он согласится, провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь», — рассказала женщина агентству.

Озмен также заявила, что уверена: Трамп является хорошим отцом и не станет отказываться от возможного родства.

Суд Анкары в октябре отказал в рассмотрении иска, указав на отсутствие доказательной базы и несоответствие заявления установленным процессуальным требованиям. Несмотря на это, Неджла Озмен намерена добиваться пересмотра решения. По ее словам, она готовит апелляцию, а также уже направила обращения в посольство США и в американские судебные инстанции.

Дети Трампа

У Дональда Трампа официально пятеро детей, рожденных в трех браках. Старший сын, Дональд Трамп-младший, появившийся на свет в 1977 году, много лет работал в структуре The Trump Organization и занимался семейным бизнесом.

Дочь Иванкой Трамп, родившаяся в 1981 году, долгие годы считалась одной из самых публичных фигур в семье. Она занималась предпринимательской деятельностью, работала моделью, а во время президентства отца была его советницей в Белом доме.

Эрик Трамп был рожден в 1984 году и также выбрал путь в бизнесе. Он занимает руководящие должности в The Trump Organization и участвует в управлении активами семьи.

От второго брака Дональда Трампа с Марлой Мейплз на свет появилась Тиффани Трамп в 1993 году. Она участвовала в публичной и политической деятельности, связанной с кампаниями отца.

Младшим ребенком президента является Бэррон Трамп, родившийся в 2006 году в браке с Меланией Трамп. Он учится в бизнес-школе при Университете Нью-Йорка, практически не появляется на публике и избегает активности в социальных сетях.

