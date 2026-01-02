Филяй-филяй: немецкие стриптизеры стали мейнстримом среди русскоязычных женщин

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Все началось с танцующего под немецкий трек парня по имени Самуэль.

Немецкие стриптизеры и движение филяй-филяй в соцсетях

Фото: Instagram*/mikee.mej

В социальных сетях набирает популярность необычное движение, которое в шутку называют «филяй-филяй». Его суть — открытое и раскрепощенное восхищение русскоязычными женщинами немецкими стриптизерами в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал «Телеканал Страз», анализируя новый тренд.

Все началось с рилса немецкого стриптизера Самуэля (t.x.prince), который танцевал под трек Vielleicht Vielleicht.

«В комментарии к нему слетелись русскоязычные дамы, где быстро образовалась своя тусовка. Там признания в духе «о да, мамочка довольна!», призывы «идти на Берлин», — описывает сообщество ход событий.

Тренд получил название «филяй-филяй» (от немецкого «vielleicht» — «возможно»).

Первоначально ошеломленный Самуэль просил поклонниц писать на английском, но, увидев масштаб популярности, быстро сориентировался.

«Самуэль сообразил что к чему, сказал русским дамам: можем повторить?» — отметило издание.

Теперь он и другие артисты, такие как Майк (mikee.mej), активно вовлекаются: снимают видео под русские песни, учат фразы и поздравляют подписчиц на русском языке. На недавний пост Майка даже отреагировала актриса Настасья Самбурская, спросив о феномене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезды встретили Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

