«Слезы, смех, радость и ностальгия»: что зрители говорят про нового «Буратино»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 63 0

Премьера киносказки состоялась 1 января. Несмотря на праздники, уже с утра залы кинотеатров переполнены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зрители остались довольны новым фильмом «Буратино»

В стране только отметили Новый год, как люди уже спешат в кинотеатры всей семьей смотреть праздничные новинки. Одной из таких стал долгожданный фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января.

Уже с самого утра кинотеатры переполнены зрителями. Этих героев не испугал ни мороз, ни переедание после праздничного застолья. Корреспонденты 5-tv.ru решили узнать, каковы первые впечатления людей после просмотра переосмысленной версии сказки о деревянном мальчике. Судя по улыбкам, людям фильм понравился.

Елена Федорова из Краснодара пришла на премьеру с внуком, в итоге оба остались довольны. Как отметила женщина, у нее с «Буратино» связаны хорошие воспоминания из детства.

«Это еще из моего детства. Очень интересно! Спасибо создателям!» — сказала Елена.

Елена рада, что смогла показать легендарную сказку внуку, наполненную тем же теплом.

Другая зрительница из Геленджика, Ольга Стамболиева, также осталась под большим впечатлением. Женщина рекомендует сказку к просмотру всей семьей.

«Вернулись в детство! Просто замечательно! И слезы, и смех, и радость, и ностальгия — переполняют чувства», — сказала Ольга о своих впечатлениях сразу после просмотра.

Особенно зрители оценили музыкальное сопровождение в «Буратино» и сценарий. Анна Беккер также отметила тонкий юмор и похвалила тех, кто работал над сценарием.

«Умелое сочетание исторической правды и современности с тонким юмором», — говорит Беккер.

Арина из Красноярска также довольна новинкой. В беседе с 5-tv.ru девушка порассуждала о том, стоит ли сравнивать новую киносказку с советской. По ее мнению, эти две картины по-своему хороши. Она считает, что дать «второе дыхание» истории было хорошей идеей, так как это заинтересует маленьких зрителей. Также девушка положительно оценила игру актеров.

«Все талантливые актеры! Хорошо справились с работой», — говорит Арина.

«Буратино» — это история о том, как важно оставаться верным себе в любой ситуации. История непростого пути того, кто отличается от других, ведь каждый из нас отличается от других. История о том, что безусловная любовь, в конце концов, совершает чудо.

В картине зрители услышат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением нового «Буратино» Игоря Волошина.

Образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко. Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Ранее 5-tv.ru писал, почему фильм «Буратино» любят на протяжении 50 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

18:29
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
18:17
Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
18:05
В МИД РФ призвали международное сообщество осудить теракт в Херсонской области
17:55
«Слезы, смех, радость и ностальгия»: что зрители говорят про нового «Буратино»
17:40
В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 2026 года
17:25
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов

Сейчас читают

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео