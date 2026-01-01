«Слезы, смех, радость и ностальгия»: что зрители говорят про нового «Буратино»

Зрители остались довольны новым фильмом «Буратино»

В стране только отметили Новый год, как люди уже спешат в кинотеатры всей семьей смотреть праздничные новинки. Одной из таких стал долгожданный фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января.

Уже с самого утра кинотеатры переполнены зрителями. Этих героев не испугал ни мороз, ни переедание после праздничного застолья. Корреспонденты 5-tv.ru решили узнать, каковы первые впечатления людей после просмотра переосмысленной версии сказки о деревянном мальчике. Судя по улыбкам, людям фильм понравился.

Елена Федорова из Краснодара пришла на премьеру с внуком, в итоге оба остались довольны. Как отметила женщина, у нее с «Буратино» связаны хорошие воспоминания из детства.

«Это еще из моего детства. Очень интересно! Спасибо создателям!» — сказала Елена.

Елена рада, что смогла показать легендарную сказку внуку, наполненную тем же теплом.

Другая зрительница из Геленджика, Ольга Стамболиева, также осталась под большим впечатлением. Женщина рекомендует сказку к просмотру всей семьей.

«Вернулись в детство! Просто замечательно! И слезы, и смех, и радость, и ностальгия — переполняют чувства», — сказала Ольга о своих впечатлениях сразу после просмотра.

Особенно зрители оценили музыкальное сопровождение в «Буратино» и сценарий. Анна Беккер также отметила тонкий юмор и похвалила тех, кто работал над сценарием.

«Умелое сочетание исторической правды и современности с тонким юмором», — говорит Беккер.

Арина из Красноярска также довольна новинкой. В беседе с 5-tv.ru девушка порассуждала о том, стоит ли сравнивать новую киносказку с советской. По ее мнению, эти две картины по-своему хороши. Она считает, что дать «второе дыхание» истории было хорошей идеей, так как это заинтересует маленьких зрителей. Также девушка положительно оценила игру актеров.

«Все талантливые актеры! Хорошо справились с работой», — говорит Арина.

«Буратино» — это история о том, как важно оставаться верным себе в любой ситуации. История непростого пути того, кто отличается от других, ведь каждый из нас отличается от других. История о том, что безусловная любовь, в конце концов, совершает чудо.

В картине зрители услышат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением нового «Буратино» Игоря Волошина.

Образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко. Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

