Красные флаги и шреккинг: как выглядит любовь по версии зумеров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Термины стали способом упорядочить эмоциональный хаос.

Что такое шреккинг и ред флаг

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: зумеры создали собственный язык для любви

Поколение зумеров, выросшее на фоне одиночества, кризиса идентичности и цифровой усталости, изобрело десятки новых терминов, чтобы описать хаос современной романтики — от микроизмен до «шреккинга». Вот гид по языку свиданий, после которого вам, возможно, захочется удалить все приложения и уехать в глушь. О б этом сообщает The Guardian.

За последнее десятилетие поиск партнера превратился в запутанный и зачастую унизительный квест. Вместе с ним вырос и словарь терминов: теперь любое действие, бездействие или сомнение можно назвать новым термином — желательно вирусным и слегка тревожным.

Для поколения зумеров язык свиданий — это способ хоть как-то упорядочить эмоциональный хаос, в котором смешались приложения, социальные сети, терапевтическая риторика и постоянная неуверенность в будущем.

Тесты любви и псевдопсихология TikTok

Один из самых популярных трендов — «теория птиц» — предлагает проверить партнера на эмпатию. Если он заинтересуется мелочью, на которую вы обратили внимание, — все хорошо, если нет — тревожный сигнал.

Похожим образом работает «теория апельсиновой корки»: очистил апельсин — любит, не очистил — сомнительно.

Эти тесты подаются как невинные, но на деле отражают глубокую тревожность и желание получить быструю эмоциональную гарантию.

Флаги всех оттенков тревоги

Современные отношения невозможно представить без системы флагов:

  • Красные флаги — явные предупреждения: презрение к бывшим, жадность, токсичные взгляды.
  • Зеленые флаги — знаки заботы и надежности: написать, дошли ли вы домой, или иметь нормальную кровать.
  • Бежевые флаги — странные, но безобидные привычки, которые не пугают, но настораживают.

Этот язык помогает ориентироваться, но одновременно усиливает гипербдительность и страх ошибиться.

Новые формы измен

Измена больше не обязательно физическая. Микроизмена — это тайные переписки или «невинные» встречи за чашкой кофе. Обезьянье ветвление — подготовка запасного варианта до официального разрыва. Орбитинг — когда человек исчезает, но продолжает следить за вами онлайн, напоминая о себе лайками.

Шреккинг подразумевает отношения с человеком, который кажется вам менее привлекательным, в надежде, что этот огр будет более верен вам. По словам экспертов, он будет изменять вам чаще, чем вы могли себе представить.

Архетипы новой романтики

Поколение Z любит типажи:

  • Парень-золотистый ретривер — добрый, преданный, всеми любимый.
  • Девушка-черная кошка — независимая, загадочная, ориентированная на себя.
  • «Написан женщиной» — мужчина, ведущий себя как герой романтического романа.

Секс, работа и усталость от всего

Секс больше не центр культуры — многие молодые люди занимаются им реже и относятся к нему спокойнее. Работа, наоборот, стала важным фильтром при выборе партнера: профессия теперь сигнализирует о ценностях, уровне эмпатии и взглядах на жизнь.

При этом все больше людей признают усталость от приложений, бесконечного свайпинга и «перформативных» свиданий.

Когда проще назвать это словом

В итоге язык свиданий поколения Z — это не просто набор мемов. Это попытка объяснить себе и другим, почему близость стала такой сложной, а одиночество — таким массовым.

И, возможно, именно поэтому после знакомства с этим словарем так хочется вернуться в мир, где любовь не требовала глоссария.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

20:05
Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники
19:46
«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027
19:25
Красные флаги и шреккинг: как выглядит любовь по версии зумеров
19:05
Мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Башкирии
18:45
«Я буквально в ужасе»: Фицо про позицию ЕС по конфликту на Украине
18:29
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области

Сейчас читают

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Нестандартное поздравление Путина Ким Чен Ына указало на развивающуюся дружбу двух стран
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео