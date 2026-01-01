Мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Башкирии

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Все произошло 30 декабря в деревянном доме на улице Косогорная в Белорецке.

Мальчик спас брата-младенца из горящего дома в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчик семи лет спас из горящего дома в городе Белорецк Республики Башкортостан своего младшего брата. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в мессенджере MAX.

«Мальчик, не поддавшись панике, самостоятельно взял на руки своего полуторагодовалого брата Арсена и вынес его из горящего дома на безопасное расстояние», — говорится в публикации ведомства.

Все произошло 30 декабря в деревянном доме на улице Косогорная. Когда пожарная служба прибыла на место происшествия, дом был уже почти полностью охвачен пламенем, а внутри него было сильное задымление. К этому времени мальчик с братом уже находились на безопасном расстоянии от пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии шестимесячный ребенок умер после кормления из-за загрязненной воды. По словам матери ребенка, у младенца начались сильная рвота и диарея после того, как его покормили молочной смесью, приготовленной на воде из-под крана. Сначала ребенка доставили в государственную больницу, затем перевели в частную клинику, где врачи зафиксировали смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

20:05
Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники
19:46
«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027
19:25
Красные флаги и шреккинг: как выглядит любовь по версии зумеров
19:05
Мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Башкирии
18:45
«Я буквально в ужасе»: Фицо про позицию ЕС по конфликту на Украине
18:29
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области

Сейчас читают

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Нестандартное поздравление Путина Ким Чен Ына указало на развивающуюся дружбу двух стран
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео