Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под усиленным контролем

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» государственной лотереи «Русское лото» прошел с дополнительным контролем со стороны экспертов компании F6 — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Помимо законодательно установленных мер, специалисты подтвердили, что в тираже участвовали исключительно проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Тираж был проведен с соблюдением всех обязательных процедур контроля, в том числе со стороны независимой тиражной комиссии, Федеральной налоговой службы России, а также независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации. Тиражная комиссия подтвердила, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом и нарушений в проведении тиража не выявлено.

«Эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики F6 провели сверку базы проданных билетов с той базой, которая участвовала в розыгрыше 1707-го тиража „Русского лото“, и удостоверились в том, что в розыгрыше „Новогоднего миллиарда“ приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями», — отметил Павел Зевахин, специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике компании F6.

Дополнительно эксперты F6 самостоятельно приобрели билеты и удостоверились, что они также зафиксированы в базе билетов тиража.

«Могу с уверенностью заявить, что новогодний тираж № 1707 „Русского лото“ состоялся. Никакие внешние обстоятельства не повлияли на формирование выигрышной комбинации», — подчеркнула Наталья Григорьева, председатель тиражной комиссии, юрист.

