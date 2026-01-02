Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под усиленным контролем

|
Пятый канал
Пятый канал 53 0

За тиражом проследили эксперты по кибербезопасности F6.

Как прошел розыгрыш Новогоднего миллиарда

Фото: пресс-служба Столото

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» государственной лотереи «Русское лото» прошел с дополнительным контролем со стороны экспертов компании F6 — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Помимо законодательно установленных мер, специалисты подтвердили, что в тираже участвовали исключительно проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Тираж был проведен с соблюдением всех обязательных процедур контроля, в том числе со стороны независимой тиражной комиссии, Федеральной налоговой службы России, а также независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации. Тиражная комиссия подтвердила, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом и нарушений в проведении тиража не выявлено.

«Эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики F6 провели сверку базы проданных билетов с той базой, которая участвовала в розыгрыше 1707-го тиража „Русского лото“, и удостоверились в том, что в розыгрыше „Новогоднего миллиарда“ приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями», — отметил Павел Зевахин, специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике компании F6.

Дополнительно эксперты F6 самостоятельно приобрели билеты и удостоверились, что они также зафиксированы в базе билетов тиража.

«Могу с уверенностью заявить, что новогодний тираж № 1707 „Русского лото“ состоялся. Никакие внешние обстоятельства не повлияли на формирование выигрышной комбинации», — подчеркнула Наталья Григорьева, председатель тиражной комиссии, юрист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах
11:29
В новогодние праздники в Таиланде жертвами аварий стали свыше ста человек
11:28
«Ем с 1996 года до сих пор»: секрет молодости и здоровья 50-летнего Дениса Клявера
11:11
Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
10:52
В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
10:49
Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Сейчас читают

Можно ли не отвечать на звонок от начальства в праздники — мнение юриста
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео