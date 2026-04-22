Эхо войны на Ближнем Востоке: Европе грозит продовольственный кризис

Страны ЕС могут ввести нормирование товаров из-за блокады Ормузского пролива.

Война на ближнем Востоке усугубила экономический кризис в Европе

Тем более что эхо войны на Ближнем Востоке звучит в Европе все громче. Из-за блокады пролива на континенте нарастают проблемы с продовольствием. И странам ЕС, судя по всему, может уже совсем скоро грозить нормирование товаров. В первую очередь из-за перебоев с поставками удобрений, о чем заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

«Треть удобрений перевозится через Ормузский пролив. Теперь и это находится под угрозой. Потому что мы знаем, что люди уделяют особое внимание двум вещам — ценам на продукты питания, как на переработанные, так и на непереработанные, и ценам на бензин на заправочных станциях», — сказала глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

Западные аналитики отмечают, что война на Ближнем Востоке лишь усугубила экономический кризис в ЕС. По данным «Евро-Актив», компании сокращают производство, откладывают инвестиции и готовятся к долгосрочным последствиям операции США против Ирана.

Особые опасения вызывает вероятность того, что Вашингтон может, не предупреждая партнеров по НАТО, в любой момент возобновить массированные бомбардировки Исламской республики.

