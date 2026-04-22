Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
Из-под завалов спасли четырех человек, поиски продолжаются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов
В городе Сызрань 22 апреля произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. На месте сразу начались поисково-спасательные работы, к которым привлекли дополнительные подразделения МЧС России.
Позднее губернатор Самарской области сообщил, что причиной обрушения стала атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Пострадавшие и спасенные
По данным МЧС, из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок. Всем им оказывается необходимая помощь.
При этом спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться еще люди.
Поиски под завалами
В ведомстве уточнили, что под завалами могут находиться два человека, в том числе несовершеннолетний. На месте продолжается разбор конструкций.
Во время работ спасатели периодически объявляют минуты тишины, чтобы определить возможное местонахождение людей под обломками.
Ход спасательной операции
Поисково-спасательная операция продолжается в усиленном режиме. На месте работают экстренные службы, задействована специализированная техника. Ситуация остается на контроле региональных властей и МЧС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 апр
- В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
- 22 апр
- К спасательной операции в Сызрани привлекли более 300 человек и 80 единиц техники
- 22 апр
- СК выехал на место обрушения подъезда в Сызрани в результате атаки дрона ВСУ
- 21 апр
- Беспилотники ВСУ повредили железную дорогу в Ростовской области
- 20 апр
- «Киевские нелюди»: ранен замглавы округа в Херсонской области
- 20 апр
- В Донецке в результате атаки ВСУ сгорели семь автобусов
- 20 апр
- Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ
- 19 апр
- Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Таганрог
- 18 апр
- В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом
- 16 апр
- Двое детей погибли при ударе украинских БПЛА по жилым домам в Туапсе
44%
Нашли ошибку?