Более 45 тысяч жителей Тегерана лишились имущества из-за ударов США и Израиля
Журналисты провели экскурсию по разрушенному Тегерану для послов и СМИ.
Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Sha Dati; 5-tv.ru
Иран тем временем восстанавливает критически важные объекты, которые были разрушены в результате атак Израиля и США. Сильнее всего пострадала столица. В Тегеране стерты с лица земли целые жилые кварталы, школы, больницы, электростанции. Навсегда утрачены некоторые объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Только по предварительным подсчетам свое имущество потеряли свыше 45 тысяч жителей. Подробности в материале корреспондента телеканала «Аль-Маядин» Ахмеда Аль-Бахрани.
Мы прибыли в столицу Тегеран, чтобы поучаствовать в организованной местными властями экскурсии для послов и журналистов и оценить масштабы ущерба, нанесенного культурным, археологическим и гражданским объектам в результате недавней агрессии против страны.
Здесь, на юге Тегерана, некогда процветающий жилой комплекс теперь превратился в руины, где десятки человек погибли и получили ранения. Остались только фотографии с невинными людьми, которые когда-то жили здесь. Это свидетельства преступлений, которым нет оправданий.
Сорока пяти тысячам жителей в Тегеране нанесен ущерб, они утратили имущество частично или полностью.
Бомбили не только людей и здания, но и разрушали память и самобытность народа. Знаменитый дворец Голестан, символ династии Каджаров и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, был атакован.
Здесь это здание также пострадало от преступлений, совершенных американским и израильским режимами против народа Ирана. Много социальной инфраструктуры пострадало от американо-израильских атак: от больниц и школ до стадионов и религиозных сооружений. Даже эта еврейская синагога не смогла избежать полного разрушения.
«Это произошло посреди ночи. Мы приехали сюда примерно через полчаса. Я был просто шокирован тем, что произошло. В это невозможно поверить, и, к сожалению, у нас ничего больше не осталось», — говорит местный житель.
В памяти иранцев имя Соединенных Штатов теперь ассоциируется с каждым актом разрушения и опустошения, с каждым следом, оставленным этой агрессией.
Это был эксклюзивный материал моего коллеги с телеканала «Аль-Маядин» — Ахмеда Аль-Бахрани. Даже в непростых условиях журналисты работают на местах, чтобы донести до зрителей реальную картину.
- 22 апр
- Эхо войны на Ближнем Востоке: Европе грозит продовольственный кризис
- 22 апр
- Американские ветераны устроили митинг против войны с Ираном в Капитолии
- 22 апр
- Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа
- 22 апр
- Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны на Ближнем Востоке
- 21 апр
- Трамп продлил перемирие с Ираном по просьбе Пакистана
- 21 апр
- Иран отказался от участия в переговорах с США
- 21 апр
- Спецборт МЧС России доставляет российских граждан из Бейрута в Москву
- 21 апр
- Представители США и Ирана прибудут в Исламабад одновременно
- 21 апр
- Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана
- 21 апр
- Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
