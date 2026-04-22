Рекордные снегопады в Нижегородской области привели к массовым ДТП
Водитель рейсового автобуса вылетел с трассы из-за непогоды.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
В Нижегородской области рекордные снегопады привели к авариям на дорогах.
Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы, еще один оказался в кювете после лобового столкновения с автомобилем.
Не обошлось и без массовых ДТП. Одна из фур на заснеженной трассе не поделила дорогу с легковушкой и протаранила грузовик.
