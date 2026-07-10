КНДР хочет больше ядерного оружия

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 43 0

Пхеньян объявляет о гонке вооружений.

КНДР укрепляет ядерные силы

Фото: www.globallookpress.com/kcnawatch. co

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КНДР приняла решение об укреплении ядерных сил

КНДР объявила о планах укрепить свои ядерные силы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Такое решение было принято в четверг, 9 июля, на прошедшем в Пхеньяне заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи под руководством главы КНДР Ким Чен Ына.

«На совещании были приняты решения по вопросу модернизации технической инфраструктуры боевых систем, укрепления ядерных сил как в качественном, так и в количественном отношении, а также продвижения плана стандартизации, специализации и модернизации военных баз в перспективе», — передает ЦТАК.

Ранее лидер КНДР высказался о нестабильной обстановке во всем мире, он связал ее с распространением радикальных политических идей. При этом Ким Чен Ын особенно выделил украинский неонацизм и подчеркнул, что суверенитет и безопасность КНДР обеспечиваются исключительно собственными силами страны.

Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявляла, что Пхеньян не намерен идти на уступки по вопросу ядерного разоружения.

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