«Я очень сильно повзрослела»: Ника Здорик об успехе сериала «Ландыши»

Актриса Ника Здорик об успехе сериала «Ландыши»: Я очень сильно повзрослела

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», актриса Ника Здорик отметила важное событие — премьеру нового сезона «Ландыши. Вторая весна». Первая серия вышла 1 января 2025 года, свежий сезон стартовал ровно через год — 1 января 2026-го. По словам артистки, для которой проект стал, по ее словам, судьбоносным, она не была готова к такому ошеломительному успеху.

«Сорок пять раз мне сказали „нет“ перед 46-м грандиозным, судьбоносным „да“. Эта роль дала мне, конечно, много, но это больше произошло не во время съемок, а после выхода сериала. То есть когда вышел сериал, когда я столкнулась со зрителями, с обратной связью от зрителей, вот тогда я очень сильно повзрослела», — сказала Здорик корреспонденту 5-tv.ru на концерте, приуроченномм к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

Актриса верит, что все, в том числе долгожданный триумф, приходит к человеку своевременно, и только Бог знает, насколько он к этому готов. С одной стороны, Здорик понимала, что стала главной героиней настоящего хита, но с другой — она даже не представляла масштабы своей удачи. При этом о выходе второго сезона знала уже через несколько дней после премьеры первого.

«Мы с Юрием Анатольевичем Сапроновым, с нашим генеральным продюсером, человеком, который придумал этот сериал, поверил и выбрал меня, мы с ним вели постоянную беседу, мы были в диалоге с первого дня выхода сериала. И примерно 7-го уже числа начали писать второй сезон, то есть было понятно, что это большой успех», — добавила артистка.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Опекун хотел выдать ее замуж за своего сына Кирилла, чтобы прибрать к рукам деньги, но жених оказался изменщиком. В результате Катя оказалась в Вологде, где случайно познакомилась с Лехой — офицером, простым парнем, готовым стать ее защитником. Но волей судьбы влюбленные разлучаются.

