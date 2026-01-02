Силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов

Больше всего дронов сбили над Белгородской и Брянской областями.

Сколько беспилотников ВСУ сбили в России 1 января

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Силы противовоздушной обороны за семь часов отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 201 БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В период с 16:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 51. Еще 36 беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью, 25 — над столичным регионом. Над Ростовской областью ликвидировали 16 БПЛА, над Калужской — 15, над Тульской — 14, над Рязанской — 12.

Кроме того, еще десять беспилотников сбили над Рязанской областью, по шесть — над Воронежской областью и Республикой Крым, пять — над Орловской и четыре — над Липецкой областями. Два дрона уничтожили над Азовским морем.

Как ранее писал 5-tv.ru, в период с 8:00 до 16:00 российские силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

