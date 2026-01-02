Силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов

Силы противовоздушной обороны за семь часов отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 201 БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В период с 16:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 51. Еще 36 беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью, 25 — над столичным регионом. Над Ростовской областью ликвидировали 16 БПЛА, над Калужской — 15, над Тульской — 14, над Рязанской — 12.

Кроме того, еще десять беспилотников сбили над Рязанской областью, по шесть — над Воронежской областью и Республикой Крым, пять — над Орловской и четыре — над Липецкой областями. Два дрона уничтожили над Азовским морем.

Как ранее писал 5-tv.ru, в период с 8:00 до 16:00 российские силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.