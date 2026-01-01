Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов

Сергей Добровинский
БПЛА поразили над Белгородской областью, Крымом и еще рядом регионов.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО России 1 января

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 08:00 до 16:00 по московскому времени.

Над Белгородской областью сбили 24 беспилотника, над Республикой Крым — тринадцать, над акваторией Азовского моря — десять. Еще пять БПЛА поразили над территорией Республики Татарстан, три — над территорией Краснодарского края. Кроме того, по одному дрону ликвидировали над территорией Курской и Липецкой областей, а также над Ростовской областью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 168 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
