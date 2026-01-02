«Туск — завоеватель»: польский премьер заявил о планах на Балтийское море

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 41 0

Польша намерена создать «самую сильную армию в Европе».

Почему Польша хочет захватить Балтийское море?

Фото: www.globallookpress.com/Fot. Tedi/Newspix.Pl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер Польши Туск пообещал быстро завоевать Балтийское море в 2026 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил о планах страны усилить присутствие в Балтийском море уже в 2026 году, назвав этот процесс «завоеванием Балтики».

«Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», — пообещал глава правительства.

Кроме того, Туск сообщил, что в следующем году власти намерены активизировать работу по наращиванию оборонного потенциала страны. По его словам, Польша рассчитывает ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

Как ранее писал 5-tv.ru, Туск напомнил союзникам по НАТО о предназначении альянса. По его словам, объединение стран появилось в свое время для того, чтобы «защитить» страны Запада от якобы имевшей место советской агрессии, а позже и от России. Польский премьер подчеркнул, что в основу НАТО положена солидарность, а не эгоистические интересы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

2:16
Стубб в новогоднем обращении говорил о России и Украине
1:57
Умер чемпион России по футболу, спартаковец Мухсин Мухамадиев
1:38
«Туск — завоеватель»: польский премьер заявил о планах на Балтийское море
1:19
В центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой»
1:00
Силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов
0:52
«Много цифр»: Маск сломал систему налоговой службы США суммой платежа

Сейчас читают

Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
Отказ от традиций? — Почему королевская семья Британии остается популярной
«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео