Тела убитых в ОАЭ криптоинвестора Новака с женой доставили в Санкт-Петербург
Об убийстве супругов стало известно в начале ноября.
Тела погибших в ОАЭ криптопредпринимателя Романа Новака и его жены Анны перевезли в Россию. Об этом 2 января сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — сообщил собеседник агентства.
Как ранее писал 5-tv.ru, примерно два месяца назад Новаки перестали выходить на связь с семьей. А 7 ноября выяснилось, что супругов убили. По данным следствия, целью преступления стало вымогательство криптовалюты.
Силовики выяснили, что убийство было заказным. По версии следствия, исполнителями убийства стали Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Их задержали и взяли под стражу.
Преступление тщательно спланировали. Бизнесмена с женой заманили на виллу в городе Хатта под предлогом переговоров об инвестициях.
Новаков посадили друг напротив друга, чтобы они видели мучения супруга. А когда Роман и Анна умерли, тела расчленили топорами и закопали в пустыне.
В начале декабря стало известно, что трупы предпринимателя и его жены нашли.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
