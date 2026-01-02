Тела убитых в ОАЭ криптоинвестора Новака с женой доставили в Санкт-Петербург

Давид Андриясов
Об убийстве супругов стало известно в начале ноября.

Убийство криптоинвестора Новака с женой — последние новости

Фото: Instagram*/t0r

Тела погибших в ОАЭ криптопредпринимателя Романа Новака и его жены Анны перевезли в Россию. Об этом 2 января сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — сообщил собеседник агентства.

Как ранее писал 5-tv.ru, примерно два месяца назад Новаки перестали выходить на связь с семьей. А 7 ноября выяснилось, что супругов убили. По данным следствия, целью преступления стало вымогательство криптовалюты.

Силовики выяснили, что убийство было заказным. По версии следствия, исполнителями убийства стали Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Их задержали и взяли под стражу.

Преступление тщательно спланировали. Бизнесмена с женой заманили на виллу в городе Хатта под предлогом переговоров об инвестициях.

Новаков посадили друг напротив друга, чтобы они видели мучения супруга. А когда Роман и Анна умерли, тела расчленили топорами и закопали в пустыне.

В начале декабря стало известно, что трупы предпринимателя и его жены нашли.

