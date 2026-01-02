Основателя РДК Дениса Капустина переобъявили в розыск по новому делу

Основателя «Русского добровольческого корпуса»*(РДК) Дениса Капустина**, заочно приговоренного к пожизненному лишению свободы, переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из соответствующей базы МВД, с карточкой экстремиста ознакомились журналисты ТАСС.

Отмечается, что Капустина разыскивают в рамках нового уголовного дела, сейчас его рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Детали расследования не разглашаются.

Представители РДК 27 декабря заявили, что их идеолога ликвидировали на запорожском направлении в ходе атаки FPV-дрона. 1 января Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что убийство было инсценировкой.

Суд заочно приговорил Капустина и его единомышленника актера Кирилла Канахина** к пожизненному заключению 14 ноября. Сообщалось, что на основателя РДК также наложили штраф 2,5 миллиона рублей, ему запрещено администрирование сайтов на четыре года. После восьми лет в колонии он должен был находиться в тюрьме особого режима.

Кириллу Канахину также запрещено быть администратором сайтов в течение четырех лет, его штраф составляет два миллиона рублей. Как и Капустина, его ждут сначала восемь лет колонии, а потом тюрьма особого режима. То же наказание полагается еще двум фигурантам — Алексею Огурцову** и Антону Зырянову**.

* — признан террористической организацией, запрещен в РФ.

** — внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.