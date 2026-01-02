Жить без гипертонии возможно: кардиолог рассказал, как сделать болезнь обратимой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Правильный подход поможет свести к минимуму риск развития гипертонии.

Можно ли избавиться от гипертонической болезни

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Прокофьев: снижение факторов риска может сделать гипертонию обратимой

Жить без артериальной гипертензии вполне возможно — это не тот диагноз, к которому неизбежно приходит каждый человек в определенном возрасте. И чтобы избежать тяжелых последствий этого заболевания, достаточно вести здоровый образ жизни, проходить регулярные медосмотры, контролировать вес и избегать вредных привычек. Об этом рассказал журналистам «Известий» кардиолог и врач общей практики Денис Прокофьев. 

Гипертоническая болезнь — это стойкое повышение артериального давления. Если показатели постоянно превышают цифры 120 на 80, это повод для беспокойства, потому что такая тенденция приводит к опасности возникновения инфаркта и инсульта, а также к органическим поражениям. В частности, страдает сердце, появляется угроза развития хронической сердечной недостаточности и ишемической болезни, дисфункции левого желудочка и правого предсердия.

«Люди испытывают скачки давления на фоне стресса, изменения погоды, после злоупотребления соленой пищей и алкоголем, а также курения. Эпизоды повышения давления как симптоматическая форма бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии», — объяснил доктор.

Чтобы жить без гипертонии, необходимо в первую очередь регулярно измерять артериальное давление и находить причину изменения показателей. Потому что чем раньше обнаружить превышение нормы и, соответственно, определить факторы риска, тем проще будет сделать процесс обратимым. Прокофьев подчеркнул, что современная кардиология и терапия стоят именно на предупреждении серьезных нарушений работы сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь себе при высоком давлении до приезда скорой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 январ...

Последние новости

5:20
«Что будет с Лехой»: глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 января
4:40
Жить без гипертонии возможно: кардиолог рассказал, как сделать болезнь обратимой
4:20
Арестован замгубернатора Запорожской области Александр Зинченко
4:00
Истинная сила — в балансе: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 января
3:55
Основателя РДК* Дениса Капустина** переобъявили в розыск по новому делу

Сейчас читают

Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
Отказ от традиций? — Почему королевская семья Британии остается популярной
Истинная сила — в балансе: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 января
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео