Новый 2026 год в российском кинопрокате начался с рекордных кассовых сборов

Выручка кинотеатров РФ 1 января превысила 990 миллионов рублей

Начало 2026 года для российского кинопроката оказалось щедрым на рекорды. По итогам 1 января выручка кинотеатров составила небывалые 990,28 миллиона рублей, что на 25% больше показателей прошлого года и на 54% — позапрошлого. И это только первый день, подчеркивается в материале портала «Кинобизнес», в ближайшие дни цифры вырастут.

Еще один рекорд состоялся по проданным билетам — на сеансы пришли 1,7 миллиона человек. В 2025-м — 1,5 миллиона, рост составил 12%. В среднем билет в кино обошелся россиянам в 573 рубля, что на 11% дороже, чем в прошлом году и на 40% больше, чем в 2024-м.

