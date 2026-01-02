Новый 2026 год в российском кинопрокате начался с рекордных кассовых сборов

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Уже 1 января россияне массово отправились в кино.

Сборы в российском прокате в январе 2026 года — цифры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выручка кинотеатров РФ 1 января превысила 990 миллионов рублей

Начало 2026 года для российского кинопроката оказалось щедрым на рекорды. По итогам 1 января выручка кинотеатров составила небывалые 990,28 миллиона рублей, что на 25% больше показателей прошлого года и на 54% — позапрошлого. И это только первый день, подчеркивается в материале портала «Кинобизнес», в ближайшие дни цифры вырастут.

Еще один рекорд состоялся по проданным билетам — на сеансы пришли 1,7 миллиона человек. В 2025-м — 1,5 миллиона, рост составил 12%. В среднем билет в кино обошелся россиянам в 573 рубля, что на 11% дороже, чем в прошлом году и на 40% больше, чем в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой сериал помог стриминговому сервису Netflix заполучить рекордную аудиторию в Рождество. Официально последний сезон этого проекта попадет в рейтинг, когда станут доступны все серии. Выход финального эпизода запланировали на 31 декабря ― одновременно на стриминге и в кинотеатрах.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

