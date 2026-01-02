Зеленскому не удалось добиться от Трампа обещаний по безопасности

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер не демонстрирует желания к противостоянию с Россией.

Чего Зеленский пытается добиться от Трампа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

NYT: Зеленскому не удалось добиться от Трампа обещаний по безопасности

Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского заручиться гарантиями безопасности со стороны президента США Дональда Трампа не имеют перспектив. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, подобное стремление со стороны Киева выглядит логичным, поскольку Зеленскому необходимо было бы объяснить обществу готовность идти на болезненные уступки. Однако, по оценке авторов публикации, такая стратегия изначально ошибочна, так как любые обязательства в сфере безопасности, которые мог бы дать Трамп, вряд ли можно считать надежными и заслуживающими доверия.

В NYT связывают этот скепсис с позицией Трампа по России. В материале подчеркивается, что американский президент неоднократно высказывался о возможностях широкого экономического взаимодействия с Москвой и, по мнению газеты, не демонстрировал готовности к прямому противостоянию с российской стороной. Кроме того, за последний год, как указывает издание, Трамп сократил объемы военной и финансовой помощи Украине.

Дополняя эту картину, газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата сообщила, что встреча Зеленского с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде прошла в напряженной обстановке. По данным источника, украинская делегация осталась разочарована итогами переговоров, поскольку, несмотря на попытки склонить Трампа на свою сторону, услышала от него позитивные оценки усилий России в переговорном процессе.

