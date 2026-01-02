Убийце выплатили компенсацию за развившуюся в тюрьме депрессию

В Великобритании осужденный исламист, отбывающий пожизненное наказание за двойное убийство и захват заложника в тюрьме, добился денежной компенсации, заявив о тяжелой депрессии, развившейся во время изоляции. Как сообщило издание The Irish Sun, сумма выплаты составила 7,5 тысячи фунтов стерлингов — порядка 790 тысяч рублей.

Речь идет о Фуаде Авале, который в январе 2013 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух подростков. Минимальный срок его пребывания в тюрьме установлен в 38 лет. Позднее суд добавил ему еще шесть лет лишения свободы за захват тюремного надзирателя и угрозу убийством. Согласно материалам дела, во время инцидента заключенный удерживал сотрудника пенитенциарного учреждения, прижимая его к стулу и угрожая острым предметом, заявляя, что уже лишил жизни двух человек. Тогда же он выдвигал требование об освобождении радикального проповедника Абу Катады.

Из-за признанных экстремистских взглядов и высокой угрозы безопасности Авале перевели в специальный изолированный блок для особо опасных заключенных. Начиная с 2023 года он фактически находился в полной изоляции, не контактировал с другими осужденными и мог покидать камеру не более чем на один час в сутки.

Заключенный обратился в суд, заявив, что столь длительное одиночное содержание привело к развитию тяжелого депрессивного расстройства и нарушило его право на уважение частной жизни. В сентябре 2024 года Высокий суд пришел к выводу, что примененные условия противоречат статье Европейской конвенции по правам человека, и обязал государство выплатить компенсацию.

Помимо самой выплаты, из средств налогоплательщиков были покрыты и судебные расходы — около 234 тысяч фунтов стерлингов. Это решение вызвало жесткую реакцию со стороны оппозиции, представители которой заявили, что система защиты прав человека фактически ставит интересы осужденных экстремистов выше безопасности тюремных сотрудников и общества в целом. В то же время в правительстве подчеркнули, что не собираются отказываться от практики использования специальных изолированных блоков для радикально настроенных заключенных.

