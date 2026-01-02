Разрезали шею: певице Pink пришлось встретить Новый год в больничной палате

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Начало года для артистки обернулось хирургическим вмешательством.

Что случилось с певицей пинк

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Daniel Lakomski

Певице Pink пришлось встретить Новый год в больничной палате

Американская певица Pink (Алиша Бет Мур. — Прим. ред.) перенесла серьезную операцию в новогодние дни и поделилась с поклонниками кадром из больницы. Вместо традиционного застолья с близкими артистка оказалась на операционном столе.

тексттекст. Instagram*/ pink

В личных соцсетях исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с крупной повязкой на шее, скрывающей заметный послеоперационный шов. По ее словам, таким образом она символически завершила уходящий период, сосредоточившись на заботе о собственном здоровье. Певица отметила, что операция не имела отношения к эстетическим процедурам: врачам пришлось установить в область шеи специальные импланты, а новый шрам стал для нее напоминанием о ценности собственного тела и необходимости внимательного отношения к нему.

Артистка не уточнила, было ли хирургическое вмешательство запланированным или экстренным. При этом известно, что новогоднюю ночь ее супруг — Кэри Харт — вместе с детьми провел на горнолыжном курорте. Предполагалось, что певица также присоединится к семье, однако обстоятельства изменили планы.

Несмотря на произошедшее, Pink дала понять, что не испытывает сожалений. По ее словам, впереди у семьи еще будет немало возможностей провести время вместе, а в данный момент приоритетом для нее остается восстановление и забота о здоровье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

