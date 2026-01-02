В Найроби обрушилось 16-этажное здание

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Дом внезапно рухнул, после чего на месте начались продолжительные поисково-спасательные работы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Qiong; 5-tv.ru

Обрушение многоэтажного здания, находившегося на стадии строительства, произошло на юге кенийской столицы Найроби. Инцидент случился утром 2 января, о чем сообщило издание Daily Nation.

По данным газеты, 16-этажный дом внезапно рухнул, после чего на месте начались продолжительные поисково-спасательные работы. Спасатели в течение дня обследуют завалы, так как остаются опасения, что внутри могли быть люди.

Представители полиции уточнили, что один из пострадавших был экстренно госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как стабильное. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и Кенийского Красного Креста. По предварительной информации, под обломками могут находиться до четырех человек.

До этого о схожей трагедии сообщала французская газета Le Monde. По данным издания, в марокканском городе Фес на севере страны обрушились два примыкающих друг к другу четырехэтажных здания 10 декабря 2025 года. Происшествие произошло ночью в районе Аль-Мустакбаль и привело к гибели как минимум 22 человек, еще 16 получили ранения. В целях безопасности жителей соседних домов эвакуировали.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кузбассе на складе Wildberries обрушилась крыша.

