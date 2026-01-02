Маск заявил о начале массового производства мозговых имплантов в 2026 году

|
Евгения Алешина
Компания хочет перейти к оптимизированной, «полностью автоматизированной хирургической процедуре».

Илон Маск про массовое производство мозговых имплантов

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon

В этом году компания миллиардера Илона Маска Neuralink начнет массовое производство мозговых имплантов, которые смогут управлять устройствами мыслями. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

«Компания Neuralink начнет крупномасштабное производство устройств интерфейса „мозг-компьютер“ и перейдет к оптимизированной, практически полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году», — написал Маск в посте.

В 2026 этом году компания хочет перейти к оптимизированной, «полностью автоматизированной хирургической процедуре». По сообщениям агентства Reuters, данный имплант предназначен для людей с травмами спинного мозга. Испытания устройства на людях компания Маска начала в 2024 году.

Первый подопытный, которому вживили «мозг-компьютер», использовал устройство для просмотра веб-страниц, игр, публикации сообщений в соцсетях и перемещения курсора на компьютере.

