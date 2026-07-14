Мобильные группы прикрывают фермеров Донбасса от вражеских дронов

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ВСУ пытаются лишить регион главного богатства — хлеба.

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Воздушные бои разворачиваются сегодня не только на передовой, но и вдали от линии фронта. Украинские формирования пытаются сорвать уборочную кампанию и лишить приграничные регионы хлеба. Противник прицельно бьет по аграриям, которые сейчас работают в полях. Защищают фермеров наши мобильные огневые группы. За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Поля Донбасса — гордость региона. Но сейчас из-за активности вражеских БПЛА страдает также и сельскохозяйственная техника. И вот одна из задач мобильных огневых групп — прикрывать в том числе и мирных граждан.

Скоро должна стартовать уборочная кампания, но работать фермеры боятся. Враг прицельно уничтожает трактора и комбайны, делая жизнь мирных граждан в регионе невыносимой.

«На наших глазах бьют гражданские машины, сельскохозяйственную технику, и мы делаем все для того, чтоб защитить их», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС России с позывным «Липа».

Там, где до вражеских БПЛА пулеметы не дотягиваются, в бой вступают ПЗРК типа «Игла».

Зная, что небо под тотальным контролем мобильных групп, средь бела дня к огневой спокойно выходят расчеты «Урагана» 25-й армии группировки «Запад». Такой феноменальной скорости в работе наша съемочная группа давно не видела — выставились и сразу пакет по цели, без пристрелочного удара.

«Бывает, пристрелочный снаряд выстреливают, бывает, сразу по позиции стреляем, если у нас уже нормальная пристрелка есть по позициям. Точность бывает стопроцентная», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС России с позывным «Карим».

Где обитает враг — уже давно известно. ВСУ пытаются окопаться в лесополках на краснолиманском направлении, но увесистые снаряды наших РСЗО моментально перечеркивают эти планы, уничтожая укрытия. То, что остается после таких ударов, хорошо видно на этих кадрах — укрыться здесь уже невозможно. А отступающих догоняют дальнобойные снаряды «Гиацинта».

А следом — глухой раскат. Так, под прикрытием российских войск, у мирных жителей Донбасса появляется надежда на то, что уборка урожая в этом году все же состоится. Враг пытается лишить регион его главного богатства — хлеба, но наши бойцы делают все, чтобы каждый фермер мог благополучно работать.

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