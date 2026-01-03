Психолог Галич: новые отношения сразу после развода почти всегда обречены

Сегодня развод — это не редкое скандальное явление, о котором пишут в газетах. Исключениями становятся разве что расставания знаменитостей. В целом же это поставленная на поток процедура, в которой есть части, связанные с вопросами юридическими и педагогическими, если есть дети. С ребенком придется поговорить, подготовить к переменам, а потом определить порядок общения со вторым родителем. Но среди всех этих проблем есть еще одна, о которой часто забывают, рассказала 5-tv.ru психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич.

Речь идет о психологическом состоянии родителя. Пока он разбирается с текущими задачами, некогда позаботиться о себе. Боль и усталость копятся внутри, не находя выхода. И нередко в конце долгого и трудного пути происходит взрыв — деструктивное поведение, нервный срыв, попытки в срочном порядке наладить личную жизнь, забыться в новых отношениях. Кому-то роман покажется той самой пилюлей спасения, но побочный эффект не заставит себя ждать, предупредила специалист.

«Когда мы готовимся к разводу, это же не по щелчку происходит, нам неплохо бы пройти консультацию у юриста, у педагога-психолога, если есть дети, сходить к психологу, разобраться с тем, что сейчас будет дальше, поговорить с кем-то, получить какую-то поддержку. То есть очень важно не оставаться один на один с этим непростым решением. Особенно если у нас развод завязан на какой-то очень тяжелой ситуации: измена, растрата имущества, какое-то предательство, либо утрата близкого человека, потеря ребенка», — объяснила эксперт.

Как отметила психолог, есть много способов пережить стресс, но все они объединяются в процесс адаптации к новой реальности. Все уже случилось, развод — это факт, который надо принять. А чтобы его принять, придется пройти все необходимые стадии утраты. Первая — это шок, множество вопросов, атакующих и застающих врасплох. Почему? Потому что отключилась большая часть стимулов, на которые прежде реагировала психика.

Например, теперь вы будете спать не на своей половине кровати, а посередине. Скажете, мелочь? Нет! Новые условия приводят порой к состоянию, сравнимому с ломкой. Причина — в зависимости человека от окситоцина, это гормон привязанности, который вырабатывается, когда человек рядом. А вот когда его рядом нет, окситоцина не хватает, и это очень тяжело.

«Мы проживем момент агрессии, когда мы будем на всех злиться, на себя, на партнера, на родителей, на детей, на этот мир. У нас будет момент торга…. После этого будет момент депрессии, когда мы погрустим немножечко. А потом мы примем этот факт, то есть все, это случилось. Это случилось, и я живу дальше. Очень важно дальше понимать, что это будет некая стратегия жизни. Не надо пытаться сразу найти какие-то серьезные отношения, иначе мы попадем либо в какой-нибудь абьюз, либо мы свяжемся буквально с первым встречным. Там очень невысок процент того, что сейчас вот вдруг мы найдем свою судьбу. Скорее всего, это закончится печально», — подчеркнула Татьяна Галич.

Не стоит вообще отказываться от отношений с противоположным полом и ставить крест на личной жизни. Психолог считает, можно с кем-то встречаться, ходить на свидания, даже флиртовать, но не с целью скорее снова выйти замуж или жениться. Эти свидания могут стать вашим отдыхом, развлечением, способом получить новые эмоции, впечатления и поднять самооценку. А стремление побыстрее перескочить в из одних отношений в другие в большинстве случаев говорит о страхе одиночества и внутренней пустоте, которую хочется заполнить, а не о вновь вспыхнувшей любви.

