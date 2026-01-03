Россияне смогут стать свидетелями сразу двух затмений в 2026 году

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В европейской части России затмения можно будет увидеть лишь частично.

Когда будут солнечное и лунное затмения в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Россияне смогут увидеть солнечное и лунное затмения в августе 2026 года

В 2026 году астрономы ожидают несколько солнечных и лунных затмений, два из которых смогут наблюдать жители некоторых регионов России в августе. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Затмения обычно идут парами (лунное и солнечное либо наоборот) с интервалом две недели», — рассказал ученый.

Так, 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, но его можно будет наблюдать в южном полушарии, а через две недели, 3 марта, произойдет полное лунное затмение, но оно будет видно только в западном полушарии.

Полное солнечное затмение ожидают 12 августа 2026 года. При этом в европейской части России его можно будет увидеть лишь частично: полоса солнечного затмения пройдет от мыса Челюскин через северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию и дойдет до Средиземного моря.

«В Петербурге фаза будет 0.83, в Мурманске 0.84, Калининграде — 0.85, а на мысе Челюскин — почти полное, фаза 0.99. В Москве солнце будет закрыто Луной всего на пять процентов, фаза составит 0.05», — пояснил астроном.

Через две недели, 28 августа, ожидается частное лунное затмение. В европейской части России оно произойдет на рассвете, при этом максимальная фаза составит 0.94, резюмировал Железнов.

Как ранее писал 5-tv.ru, астрономы открыли в космосе уникальное скопление молодых звезд, которое визуально напоминает рождественскую елку.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

