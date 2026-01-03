История спасения: как семейная пара с двумя детьми пропала в лесу в Челябинской области

Выжить им помогло чудо.

Что случилось с пропавшей семьей в в Челябинской области

Фото: Telegram/Полиция Южного Урала/gumvd74

Семейная пара с двумя детьми пропала в лесу в Челябинской области

Семья с двумя детьми пропала в Катав-Ивановском районе Челябинской области по пути в Башкирию. Супруги с 11-летним сыном и 14-летним племянником сбились с дороги. Они ехали на внедорожнике и застряли в лесу, бросили машину и пошли пешком. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел 31 декабря ночью. По словам родственников, они долго пытались дозвониться до семьи, но не смогли. Инспекторы ДПС патрулировали округу, полиция объездила лесную местность на снегоходах.

Путников спасли жители поселка Лемеза. Челябинцы прошли десять километров, в населенном пункте их приютил директор местной турбазы, предоставив им средства связи. Полицейские нашли и вытащили их автомобиль из сугробов, прицепив тросом к служебному УАЗу. Отец семейства рассказал, что ехал по GPS-навигатору, который проложил кратчайший путь по объездным дорогам, однако завел их в снежную ловушку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в день исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края очевидцы зафиксировали появление сразу двух вертолетов.

