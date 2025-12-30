«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 912 0

Новые детали ставят под сомнение прежние версии следствия.

Судьба пропавших в Тайге Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Охотовед Беленюк: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета

В день исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края очевидцы зафиксировали появление сразу двух вертолетов. Один из них находился в непосредственной близости от места, где позже была обнаружена машина пропавших. Об этом рассказал красноярский охотовед, опытный таежник и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк в разговоре с NGS24.RU.

По его словам, информация о воздушных судах поступила от источников, связанных с аэронавигацией, и не вызывает сомнений.

«В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было два вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был Robinson с посадочными полозьями, и его реально видели», — обозначил Беленюк.

Охотовед отметил, что один из вертолетов, предположительно, совершал посадку на дороге между двумя деревнями. Расстояние от этого места до точки, где была припаркована машина Усольцевых, составляет от четырех до шести километров.

Беленюк подчеркнул, что для приземления вертолета в таких условиях наличие специально оборудованной площадки не является обязательным.

«Вертолету для того, чтобы сесть, нужна территория, чтобы он не касался винтами деревьев, все. Он даже может зависнуть там на полуметровой, на метровой высоте и просто забрать людей. Дорога, которая есть в районе Кутурчина, позволяет садиться в вертолет», — отметил он.

По мнению охотоведа, версия о том, что семья могла находиться на Кутурчинском Белогорье, не подтверждается. Он убежден, что Усольцевы живы и в указанном районе их нет.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае в конце сентября, после чего перестали выходить на связь. Ранее следственные органы заявляли, что не рассматривают версию о возможном побеге семьи на вертолете, ссылаясь на отсутствие оборудованных площадок для посадки воздушного судна.

