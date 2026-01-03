Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах

В российских банках участились случаи приостановки операций по оплате крупных покупок на популярных маркетплейсах. Об этом сообщают РИА Новости.

Выяснилось, что финансовые организации блокируют такие транзакции, чтобы предотвратить возможное мошенничество, и уведомляют клиентов о приостановке платежей с указанием причины.

При попытке совершить крупный заказ банк может отклонить операцию с сообщением «операция отклонена во избежание мошенничества». В ответ на это клиенту предлагается подтвердить операцию по телефону или дождаться звонка от банка для проверки подлинности покупки. После подтверждения личности и верности заказа ограничения снимаются. Банки также направляют пользователям рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.

Такие меры связаны с усилением контроля за безопасностью электронных платежей на фоне роста числа мошеннических схем в интернете. Представители банков подчеркивают, что дополнительные проверки направлены на защиту средств клиентов, но сами потребители отмечают, что блокировки происходят даже при законных покупках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему банки блокируют переводы клиентов самим себе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.