МИД Венесуэлы: США хотят завладеть нефтью и полезными ископаемыми страны

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 642 0

Ранее по Каракасу были нанесены ракетные удары.

Почему США нанесли удары по Венесуэле

Фото: Reuters/Juan Carlos Hernandez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Венесуэлы сообщило о причинах начала конфликта с США

Цель нападения Соединенных Штатов на Венесуэлу — завладеть нефтью и полезными ископаемыми. Такое заявление сделало МИД страны.

В связи с вооруженным конфликтом глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал все силы страны активизировать планы мобилизации.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США, однако подтверждения этой информации на официальном уровне нет.

Конфликт США и Венесуэлы

Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп говорил, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позже глава Белого дома объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. А в декабре прошлого года Трамп заявил, что Венесуэла якобы незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Каракасе. Об этом писала The New York Times.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Американский самолет-заправщик зафиксирован вблизи Венесуэлы
12:00
Тайны съемок «Мамы»: почему Гурченко чуть не ампутировали ногу и кто мог сыграть Волка вместо Боярского
11:57
СNN: комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле
11:53
Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
11:52
Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США
11:50
WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

Сейчас читают

Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео