США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Каракасе

Представитель вооруженных сил США Дэниел Дрисколл не стал давать оценку сообщениям о возможной причастности американских военных к инцидентам в столице Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times.

Однако известно, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о сообщениях про взрывы в Каракасе, об этом сообщил CBS.

В Каракасе произошла серия атак. Под огнем оказался жилой дом министра обороны страны, а также портовая инфраструктура города. Такую информацию распространил телеканал Sky News Arabia.

До этого в открытом доступе появились первые видеозаписи происходящего — кадры опубликовало агентство Reuters. По данным журналистов, в городе было зафиксировано как минимум семь взрывов. Очевидцы сообщали о появлении в небе над столицей самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли относиться к США, однако официального подтверждения этим данным нет.

Согласно предварительной информации, удары пришлись по военным объектам, включая базу Фортэ Тиуна и объект, названный в честь генералиссимуса Франсиско де Миранды. В различных районах Каракаса также были слышны автоматные очереди.

Кроме того, как уточняет Reuters, на юге столицы произошло масштабное отключение электроэнергии. Детали и причины случившегося продолжают выясняться.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

