В Польше разгорелся скандал после ошибки в новогоднем обращении Туска

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Заявление премьер-министра о «1001-й годовщине» государства вызвало резкую реакцию.

Из-за чего в Польше разгорелся скандал

Фото: www.globallookpress.com/ Fot. Tedi/Newspix.Pl

Новогоднее выступление премьер-министра Польши Дональда Туска вызвало критику со стороны депутатов парламента и части общественности. Поводом стало утверждение главы правительства о том, что 2026 год является 1001-й годовщиной основания польского государства, несмотря на общепринятую историческую точку отсчета — крещение князя Мешко I в 966 году. Об этом сообщило польское издание Fakt.

Председатель парламентской фракции партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X отметил, что начало польской государственности традиционно связывается именно с христианизацией страны и этот факт хорошо известен даже на уровне школьной программы. По его оценке, заявление премьер-министра выглядит как попытка пересмотра базовых исторических ориентиров и демонстрация пренебрежительного отношения к христианскому наследию Польши.

К обсуждению присоединился и историк Камиль Яницкий, указавший, что выбор подобной даты для официального поздравления оказался крайне неудачным. По мнению эксперта, такая формулировка может восприниматься как сознательный провокационный жест и усиливать общественную поляризацию.

