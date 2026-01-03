В 2026 году россиян ждет рекордное число выходных

Дарья Орлова
Количество рабочих дней составит 247.

Сколько будет выходных в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Жители России в 2026 году смогут отдыхать больше обычного благодаря удачному сочетанию праздничных дат и действующих правил переноса нерабочих дней.

По подсчетам экспертов, в 2026 году общее число выходных и праздничных дней достигнет 118. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в комментарии ТАСС.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — отметила она.

Эксперт напомнила, что в течение года в России официально отмечаются 14 государственных праздников. Большинство из них являются нерабочими, а если праздничная дата выпадает на выходной, дополнительный день отдыха переносится на ближайший рабочий. Такой механизм позволяет сохранить общее количество выходных и делает распределение рабочих дней более равномерным.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года в России вступили в силу обновленные требования, касающиеся передачи показаний приборов учета и сроков внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Дополнительные корректировки правил ожидают граждан с 1 марта 2026 года, сообщает портал Life.ru.

Так, платежные документы за декабрь 2025 года необходимо оплатить до 12 января 2026 года включительно. Это связано с тем, что установленная дата — 10 января — в текущем году приходится на выходной день (по закону срок переносится на ближайший рабочий день. — Прим. ред.).

