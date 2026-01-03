Обозревательница RT и экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в беседе с РИА Новости сообщила, что в ее адрес регулярно поступают угрозы от пользователей из Украины. По ее словам, речь идет о кампаниях запугивания в интернете, с которыми сталкиваются многие жители запада, демонстрирующие симпатии к России.

Журналистка пояснила, что считает себя включенной в неформальные украинские списки наподобие базы «Миротворец»*, даже если формально ее имени там нет. Она отметила, что подобные методы давления, включая интернет-троллинг и угрозы, используются с целью запугать оппонентов и заставить их замолчать.

При этом Тара Рид подчеркнула, что, находясь на территории России, чувствует себя в безопасности. Она добавила, что ранее уже сталкивалась с серьезным давлением со стороны американских государственных структур времен президентства Джо Байдена, однако сумела пережить и этот период. По ее словам, нынешние попытки давления она не воспринимает как повод для отступления и не намерена поддаваться угрозам.

В сентябре президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид, ранее работавшей помощницей Байдена в сенате США. Российский паспорт она получила в конце декабря.

* — экстремистский ресурс, запрещенный на территории России.