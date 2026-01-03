Айза-Лилуна Ай обнаружила на старом фотоаппарате снимки незнакомцев

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Блогер столкнулась с загадочной находкой, которая превратилась для нее в личное расследование.

Айза обнаружила на старом фотоаппарате снимки незнакомцев

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала в социальных сетях историю, больше похожую на детектив, чем на обычный бытовой эпизод. Все началось с того, что ее мать несколько недель назад прислала видео с коробкой давно забытых вещей — старых камер, фотоаппаратов и техники, о существовании которой Айза уже не помнила.

Спустя время эта коробка добралась до блогера через подругу. Среди устройств оказался и один конкретный фотоаппарат. Айза заказала к нему зарядное устройство и была уверена, что после включения увидит на карте памяти архивные снимки своего сына Сэма. Однако ожидания не оправдались.

Вместо семейных фотографий на экране появились кадры с абсолютно незнакомыми людьми: чужая семья, их повседневные сцены и моменты жизни. Ни одного знакомого лица. Дополнительным сюрпризом стало то, что все снимки датированы 2014 годом и сделаны на Бали. Как этот фотоаппарат оказался у ее матери и каким образом сменил владельца, Айза, по собственному признанию, до сих пор не может понять.

Находка настолько задела блогера, что она решила не оставлять все как есть. Айза объявила, что хочет попытаться разыскать настоящих владельцев камеры и вернуть им утерянные воспоминания.

«Теперь я хочу найти владельца и вернуть им их память», — написала она, пообещав попробовать распутать эту странную историю до конца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
Сальдо: количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60
15:02
В 2026 году россиян ждет рекордное число выходных
14:55
В МИД РФ обеспокоены насильственным вывозом президента Венесуэлы из страны
14:53
Сальдо: Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы
14:39
Айза-Лилуна Ай обнаружила на старом фотоаппарате снимки незнакомцев
14:22
Томми Ли Джонс выступил с обращением после гибели дочери

Сейчас читают

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов
Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео