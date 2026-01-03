В Китае древний ткацкий станок признали прообразом компьютера

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Устройство, созданное более двух тысяч лет назад, оказалось способным работать по принципам программирования.

Что было прообразом компьютера

Фото: www.globallookpress.com/Alain Le Garsmeur

Китайская ассоциация науки и техники заявила, что ткацкие станки «Тихуацзи», обнаруженные археологами еще в 2012 году в одной из древних гробниц, по своей логике работы соответствуют базовым принципам вычислительных машин. К такому выводу исследователи пришли после детальной реконструкции находки и анализа механизма управления.

Экспертам понадобилось не только восстановить внешний облик станков, но и досконально разобраться в том, как они функционировали. Результаты этой работы были опубликованы в статье на портале New-Science, где авторы пришли к однозначному выводу.

«Найденное устройство соответствует базовому определению компьютера как машины, получающей инструкции и выполняющей программу для получения результата», — сказано в статье.

Согласно исследованию, станок «Тихуацзи» использовал 10 470 продольных нитей основы и управлялся при помощи 86 программируемых пластин-шаблонов. Принцип его действия сравнивают с двоичной системой: поднятая нить могла обозначать «1», а опущенная — «0». Таким образом, бамбуковые или нитяные перфокарты фактически кодировали сложные орнаменты для шелковых тканей.

После настройки такой «программы» механизм мог синхронно приводить в действие до сотни элементов, обеспечивая исключительную точность и многократно ускоряя процесс по сравнению с ручным трудом. Исследователи отмечают, что именно подобные технологические решения во многом объясняют долговременное превосходство Китая в производстве высококачественного шелка.

При этом ученые напоминают, что «Тихуацзи» — не единственный претендент на звание древнейшего компьютера. В 1900 году греческие рыбаки обнаружили на морском дне останки корабля, затонувшего примерно между 80 и 50 годами до нашей эры. Среди поднятых предметов оказался окисленный кусок бронзы, который после очистки оказался сложным механизмом с системой шестеренок, валов и шкал, снабженным надписями на древнегреческом языке.

Позднейшие исследования показали, что это устройство — так называемый Антикитерский механизм — представляло собой аналоговый компьютер, предназначенный для расчета движения небесных тел и определения дат 42 астрономических событий.

