Российский актер Андрей Хорошев умер, спасая человека

Актер Андрей Хорошев умер, спасая человека из горячего источника в Сухуми

Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев, известный под псевдонимом Андрей И, умер, спасая человека из горячего источника. Ему было 66 лет. Об этом в беседе с aif.ru сообщил друг актера, кинорежиссер Сергей Члиянц.

«Это произошло в Сухуми. Прыгнул в горячий источник спасать человека без сознания», — рассказал режиссер.

Известно, что Хорошев долгое время проживал в Якутии, но последние годы провел в Абхазии. После новости о смерти туда отправилась дочь актера.

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в поселке Нахабино Московской области. В 1990 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Широкую известность Хорошев обрел благодаря ролям в таких фильмах, как «Адмиралъ» режиссера Андрея Кравчука, «Боец» Евгения Серова и «Доктор Живаго» Александра Прошкина.

Помимо актерской карьеры, Хорошев выступал режиссером в таких проектах, как «Конструктор красного цвета» и «S.O.S. Спасите наши души». Также был оператором-постановщиком фильма-балета «Саломея» Аллы Сигаловой, который в 1992 году номинировался на Каннском кинофестивале.

