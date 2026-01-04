В России введут должность врача по здоровому долголетию

Айшат Татаева
Министерство здравоохранения РФ должно до 1 апреля внести ее в официальный перечень медицинских специальностей.

В России введут должность врача по здоровому долголетию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

В российской системе здравоохранения уже в текущем году может появиться новая медицинская специальность — врач, специализирующийся на вопросах здорового долголетия. Об этом свидетельствует правительственный документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.

В тексте указано, что Министерство здравоохранения России должно до 1 апреля внести должность «врач по медицине здорового долголетия» в официальный перечень медицинских специальностей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщал, что кабинет министров утвердил комплекс мер по реализации стратегии, направленной на поддержку граждан старшего возраста до 2030 года. По его словам, увеличение продолжительности жизни и сохранение активного образа жизни в пожилом возрасте отнесены к числу ключевых задач государственной политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артериальная гипертензия не является неизбежным спутником возраста, и при правильном подходе с ней можно вовсе не столкнуться. Об этом в беседе с журналистами Известия сообщил кардиолог и врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, снизить риск развития заболевания и предотвратить его тяжелые последствия помогает соблюдение простых, но эффективных мер: поддержание здорового образа жизни, регулярные профилактические обследования, контроль массы тела, а также отказ от вредных привычек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

