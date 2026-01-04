В Индонезии вступил в силу уголовный запрет на интимные отношения вне брака

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 654 0

Новые нормы уголовного законодательства затронули не только граждан страны, но и иностранных туристов.

В каких странах запрещен секс вне брака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 2 января 2026 года в Индонезии начал действовать обновленный Уголовный кодекс, который вводит уголовную ответственность за внебрачные интимные отношения. Новые правила распространяются как на местных жителей, так и на иностранцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей индонезийских властей.

Как пояснили в правительстве, применение закона возможно лишь при наличии официального заявления от близких родственников — супруга, родителя или ребенка предполагаемого нарушителя. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года. Такой механизм, по мнению властей, должен снизить риски злоупотреблений и частично успокоить представителей туристической отрасли, обеспокоенных возможными последствиями для иностранных гостей.

«Новый уголовный кодекс Индонезии <…> потребует общественного контроля для предотвращения злоупотреблений законом», — заявил министр из состава правительства, комментируя нововведения.

По данным Reuters, сам кодекс был принят еще в 2022 году и заменил уголовное законодательство, действовавшее со времен голландского колониального управления. Помимо норм, касающихся интимных отношений, документ включает положения об оскорблении государства и элементы восстановительного правосудия.

Ряд формулировок нового закона вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и демократических активистов. Они опасаются, что широкие трактовки статей могут привести к ограничению гражданских свобод, давлению на свободу слова и использованию закона для преследования оппонентов власти. В правительстве, в свою очередь, настаивают, что реформа направлена на приведение законодательства в соответствие с современными культурными и социальными реалиями страны.

В качестве международного контекста отмечается, что 7 марта 2025 года партия «Непокоренная Франция» (LFI) выступила с инициативой исключить из законодательства понятие супружеского долга. Законопроект был подготовлен после решения Европейского суда по правам человека, который в январе удовлетворил иск о разводе во Франции на основании длительного отказа супруги от интимных отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Президент Колумбии ответил на угрозы Дональда Трампа после захвата Мадуро
14:14
«Хотела отправить к Богу»: мать обвиняют в убийстве годовалой дочери
13:51
Меньше — значит умнее: что на самом деле помогает развитию детей
13:31
Фантастические сценарии, которые могут стать реальностью в 2026 году
12:56
В Индонезии вступил в силу уголовный запрет на интимные отношения вне брака
12:41
Пленный боевик сообщил о колумбийских наемницах в подразделениях ВСУ

Сейчас читают

Овечкину рассекли лицо до крови в игре регулярного чемпионата НХЛ
Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле»
Россия стала крупнейшим покупателем мандаринов в мире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео