В Индонезии вступил в силу уголовный запрет на интимные отношения вне брака

С 2 января 2026 года в Индонезии начал действовать обновленный Уголовный кодекс, который вводит уголовную ответственность за внебрачные интимные отношения. Новые правила распространяются как на местных жителей, так и на иностранцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей индонезийских властей.

Как пояснили в правительстве, применение закона возможно лишь при наличии официального заявления от близких родственников — супруга, родителя или ребенка предполагаемого нарушителя. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года. Такой механизм, по мнению властей, должен снизить риски злоупотреблений и частично успокоить представителей туристической отрасли, обеспокоенных возможными последствиями для иностранных гостей.

«Новый уголовный кодекс Индонезии <…> потребует общественного контроля для предотвращения злоупотреблений законом», — заявил министр из состава правительства, комментируя нововведения.

По данным Reuters, сам кодекс был принят еще в 2022 году и заменил уголовное законодательство, действовавшее со времен голландского колониального управления. Помимо норм, касающихся интимных отношений, документ включает положения об оскорблении государства и элементы восстановительного правосудия.

Ряд формулировок нового закона вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и демократических активистов. Они опасаются, что широкие трактовки статей могут привести к ограничению гражданских свобод, давлению на свободу слова и использованию закона для преследования оппонентов власти. В правительстве, в свою очередь, настаивают, что реформа направлена на приведение законодательства в соответствие с современными культурными и социальными реалиями страны.

В качестве международного контекста отмечается, что 7 марта 2025 года партия «Непокоренная Франция» (LFI) выступила с инициативой исключить из законодательства понятие супружеского долга. Законопроект был подготовлен после решения Европейского суда по правам человека, который в январе удовлетворил иск о разводе во Франции на основании длительного отказа супруги от интимных отношений.

