Трасса превратилась в каток: фура устроила смертельную аварию на М-4 «Дон»
Часть пострадавших находилась прямо на проезжей части.
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате крупного ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
Крупное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон». Авария случилась в Аксайском районе, вблизи поселка Красный Колос, на 1042-м километре автодороги. Об этом сообщило МЧС по региону в мессенджере MAX.
По предварительной информации, большегрузный автомобиль на скользкой дороге протаранил несколько легковых машин. В результате столкновения оказались повреждены как минимум пять автомобилей. Очевидцы сообщили, что часть пострадавших находилась прямо на проезжей части. Также, по неофициальным данным, фура могла сбить дорожных рабочих.
В МЧС Ростовской области сообщили, что на месте продолжается ликвидация последствий аварии. По данным ведомства, подтверждена гибель четырех человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания помощи и проведения спасательных работ были привлечены 13 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.
Причины происшествия устанавливаются, движение на участке трассы было существенно затруднено.
