«Хотела отправить к Богу»: мать обвиняют в убийстве годовалой дочери
В первый день нового года в Луизиане произошла трагедия, которая потрясла местных жителей.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
People: в Луизиане мать убила свою годовалую дочь
В первый день нового года в американской Луизиане произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: 28-летнюю женщину обвинили в умышленном убийстве собственной годовалой дочери. По словам отца ребенка, мать заявила, что лишила малышку жизни «из религиозных побуждений». Об этом сообщает People.
Трагедия в новогодний вечер
Вечером 1 января полиция города Салфур получила вызов о стрельбе в жилом доме. Прибывшие на место офицеры обнаружили смертельно раненого ребенка — годовалая девочка скончалась от огнестрельного ранения.
По данным правоохранительных органов, вскоре после этого была задержана мать ребенка — 28-летняя Кристен Басс. Женщине предъявили обвинение в убийстве первой степени. Суд установил залог в размере десяти миллионов долларов.
Что рассказал отец ребенка
Отец погибшей девочки, Брэдли Мосс, сообщил следователям, что находился в доме в момент трагедии. Он услышал громкий хлопок, после чего забежал в комнату и увидел свою дочь без признаков жизни, а Басс — с оружием в руках.
По его словам, в комнате также находилась их старшая двухлетняя дочь, которая плакала и звала на помощь. Мужчина утверждает, что Басс призналась ему в содеянном и объяснила свой поступок тем, что якобы «отправила ребенка к Богу».
Кроме того, отец заявил, что женщина намекала на намерение причинить вред и второму ребенку, из-за чего он опасался, что может потерять обоих детей.
Обвинения и следствие
Полиция официально подтвердила, что Кристен Басс обвиняется в преднамеренном убийстве. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможное психическое состояние обвиняемой на момент трагедии.
Представители полиции пока не сообщили, проходила ли женщина ранее психиатрическое лечение и были ли зафиксированы обращения в социальные службы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?