«Хотела отправить к Богу»: мать обвиняют в убийстве годовалой дочери

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В первый день нового года в Луизиане произошла трагедия, которая потрясла местных жителей.

Мать обвиняют в убийстве годовалой дочери

Фото: 5-tv.ru

People: в Луизиане мать убила свою годовалую дочь

В первый день нового года в американской Луизиане произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: 28-летнюю женщину обвинили в умышленном убийстве собственной годовалой дочери. По словам отца ребенка, мать заявила, что лишила малышку жизни «из религиозных побуждений». Об этом сообщает People.

Трагедия в новогодний вечер

Вечером 1 января полиция города Салфур получила вызов о стрельбе в жилом доме. Прибывшие на место офицеры обнаружили смертельно раненого ребенка — годовалая девочка скончалась от огнестрельного ранения.

По данным правоохранительных органов, вскоре после этого была задержана мать ребенка — 28-летняя Кристен Басс. Женщине предъявили обвинение в убийстве первой степени. Суд установил залог в размере десяти миллионов долларов.

Что рассказал отец ребенка

Отец погибшей девочки, Брэдли Мосс, сообщил следователям, что находился в доме в момент трагедии. Он услышал громкий хлопок, после чего забежал в комнату и увидел свою дочь без признаков жизни, а Басс — с оружием в руках.

По его словам, в комнате также находилась их старшая двухлетняя дочь, которая плакала и звала на помощь. Мужчина утверждает, что Басс призналась ему в содеянном и объяснила свой поступок тем, что якобы «отправила ребенка к Богу».

Кроме того, отец заявил, что женщина намекала на намерение причинить вред и второму ребенку, из-за чего он опасался, что может потерять обоих детей.

Обвинения и следствие

Полиция официально подтвердила, что Кристен Басс обвиняется в преднамеренном убийстве. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможное психическое состояние обвиняемой на момент трагедии.

Представители полиции пока не сообщили, проходила ли женщина ранее психиатрическое лечение и были ли зафиксированы обращения в социальные службы.

