«Самый быстрый путь к революции»: сын королевы Камиллы объяснил отсутствие титула

Он с иронией и прямотой рассказал, почему его возможное «княжество» могло бы вызвать общественный скандал.

Почему у сына королевы Камиллы нет титула

Сын королевы Камиллы отказался от титула из-за страха спровоцировать революцию

Сын британской королевы-консорта Камиллы Том Паркер Боулз объяснил, почему никогда не хотел бы носить титул принца. Об этом он рассказал в подкасте Good Food, где стал гостем кулинарного обозревателя Сэмюэля Голдсмита.

После коронации Карла III в мае 2023 года Камилла получила статус королевы-консорта, однако ни она сама, ни ее дети от первого брака не имеют прав на престолонаследие. Титулы также не были присвоены 51-летнему Тому Паркеру Боулзу и его 47-летней сестре Лоре. По словам Тома, такое положение дел он считает наиболее разумным и спокойным вариантом.

В ходе беседы ведущий в шутливой форме предположил, что на месте Тома он бы настаивал на титуле, если бы его мать стала королевой. В ответ Паркер Боулз иронично заметил, что подобный шаг стал бы «самым быстрым путем к революции». Он пояснил, что появление в королевской семье нового принца без исторических оснований могло бы вызвать резкое недовольство общества и нанести удар по репутации британской монархии.

Том подчеркнул, что Великобритания — страна с устойчивыми традициями и здравым отношением к институту власти, и подобные эксперименты с титулами могли бы отбросить монархию назад. Он также с юмором отреагировал на реплику ведущего о возможном шоу на Netflix, дав понять, что медийная слава его не привлекает.

Том Паркер Боулз напомнил, что он и его сестра вошли в орбиту королевской семьи лишь после брака их матери с Карлом III в 2005 году. В отличие от принцев Уильяма и Гарри, они никогда не стремились к публичности и появлялись рядом с монархами только по особо значимым поводам. Среди них — государственные похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года и коронация Карла III и королевы Камиллы весной 2023-го.

