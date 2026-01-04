В двух районах Сочи произошло землетрясение

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 8 0

Толчки зафиксировали около 13:00 по московскому времени.

Что известно о землетрясении в Сочи 4 января

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Прошунин: в двух районах Сочи произошло землетрясение

В двух районах Сочи было зафиксировано землетрясение силой три и четыре балла. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, ссылаясь на данные ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Толчки зафиксировали около 13:00 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от берега Сочи. Уточняется, что сила подземных толчков в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном районе — три балла.

Прошунин также сообщил, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Толчки стихли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выброс лавы произошел из вулкана Этна на Сицилии. Во время пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, которое достигло в высоту порядка 400 метров. При этом столб пепла поднимался на несколько километров, после чего ветром разносился на запад и юго-запад региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов
20:30
Леонид Якубович рассказал, как едва не попался на уловки телефонных аферистов
20:00
В двух районах Сочи произошло землетрясение
19:43
Файзуллин исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции «Елка желаний»
19:23
Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
19:02
«Всегда продолжай танцевать»: Дженнифер Лопес о своем самом счастливом времени

Сейчас читают

Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Задолженность Гусейна Гасанова по ИП превысила 60 тысяч рублей
В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео