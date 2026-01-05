Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Айшат Татаева
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько беспилотников сбили над Москвой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 4 января, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские силы ПВО пресекли масштабную попытку атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате работы ПВО были выявлены и уничтожены 41 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной удар пришелся на Курскую область, где было сбито 14 беспилотников. В воздушном пространстве Московского региона нейтрализовали семь БПЛА, включая два аппарата, следовавших в направлении Москвы. Над территорией Рязанской области уничтожены шесть дронов.

Еще по четыре беспилотника были перехвачены над Белгородской и Липецкой областями, три — над Владимирской областью. В Тверской области средства ПВО сбили два аппарата, один беспилотник был уничтожен над Воронежской областью.

