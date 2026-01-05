В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 24 0

Период реализации инициативы — 2026–2027 годы.

Обязательная медиация при разводе — изменения в России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России планируют подготовить предложение об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров при помощи медиации. Об этом свидетельствует утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что все изменения будут внесены в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Эта инициатива приостановит на время производство по расторжению брака.

Медиация станет обязательной в досудебном порядке для урегулирования семейных споров. Также предлагается проводить информационные встречи с медиатором с участием детей.

Помимо этого, в рамках утвержденного плана будет создан единый реестр медиаторов, включающий тех, кто будет заниматься урегулированием семейных споров и конфликтов с участием детей.

Еще одним направлением работы станет информирование граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам. Ответственными за подготовку проекта федерального закона выделены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин РФ.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чтобы пережить развод, надо вспомнить жизнь до неудачного брака. Психолог рассказала о причинах внутренней боли от завершения брака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок
2:29
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
2:00
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
1:39
«Это не спринт»: чем опасны голодовки после новогодних праздников
1:17
«Может дойти до края пропасти»: Фицо прокомментировал антироссийскую политику Евросоюза
0:55
Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Сейчас читают

Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео