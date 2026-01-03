«Просто факт жизни»: почему люди боятся развода и отказываются от счастья

Психолог Галич: чтобы пережить развод, надо вспомнить жизнь до неудачного брака

Современный человек живет в мире, где многие браки заканчиваются разводами. Это просто факт жизни, отметила в беседе с 5-tv.ru психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич.

Когда-то люди жили по-другому, разрыв с супругом даже гипотетически не предполагался, а в некоторых странах такие порядки существуют по сей день. Но всегда ли долгий брак означает правильно сделанный выбор и абсолютное счастье? Нет, конечно, нередко пары просто терпят друг друга из-за навязанных или собственных убеждений о том, «как нужно», пояснила эксперт.

«Скорее всего, это была некая форма выживания, которая хорошо работала и всех удовлетворяла. А вот вопрос счастья там как бы не стоял. Это уже вопрос — как повезло. Мы в нашем состоянии сейчас более гибкие, у нас больше возможностей. Просто потому что мы можем себе позволить выживать самостоятельно, детей своих поднимать, у нас нет такой острой необходимости в этой бытовой и материальной связке брака», — сказала эксперт.

Несмотря на свободу распоряжаться своей судьбой, развод дается непросто, даже если он проходит относительно гладко, полюбовно, супруги обо всем договорились, наладили достаточно спокойные дружеские отношения, определились с разделом имущества, вопросами воспитания общих детей и так далее. Для них это все равно стресс.

Причина сковывающей боли от развода в том, что расторжение брака рушит сложившуюся картину мира, объяснила Галич. Никто в детстве не мечтал вырасти и поскорее с кем-нибудь развестись. Все верили в судьбоносную встречу с особенным человеком, в любовь до гроба, в надежные и устойчивые отношения, внуков, красивый дом, собаку и прочие радости. Нарушение этого прекрасного плана часто ощущается как предательство самого себя.

«Второй момент связан с тем, что огромная часть нашей нервной системы настроена на другого человека… То есть огромная часть наших нейронных связей — про вот этого нашего партнера. И когда мы вдруг остаемся без него, мы оказываемся немножко в пустоте. То есть как будто, представляете, у вас раз опору выбили, вы какое-то время балансируете. Потом-то вы встанете, будете снова, даже еще лучше, чем были, себя чувствовать. Но вот этот момент дисбаланса — тяжелый, и многие люди именно поэтому не разводятся», — подчеркнула психолог.

Третья причина, по которой многие не отказываются от неудачного брака, — это, скажем так, отягчающие обстоятельства. Те же дети, общее жилье, совместный бизнес, социальные связи — родители, друзья, коллеги и соседи. Все эти люди включены в отношения с супругом, и после развода как будто нужно перед всеми встать и признать — да, мы не справились, я не справился, у нас не получилось. И это сильно бьет по самооценке и не прибавляет энтузиазма.

Прибавьте страхи, тревожность, определенное воспитание, общественное мнение — груз неподъемный! Но нельзя забывать, что у вас только одна жизнь, и именно вы ею распоряжаетесь. И если способы сохранить семью исчерпаны, если вы выживаете, а не наслаждаетесь каждым днем, если вы в опасности рядом с супругом, нужно спасаться.

«Само по себе действие развода — это просто подписание документов. А потом мы возвращаемся в ту жизнь, которую мы вели до замужества и женитьбы. Мы же не родились в браке, мы там оказались в достаточно сознательном возрасте. И мы не то чтобы плохо прожили всю эту жизнь до этого момента. Просто мы не помним уже, как это было, а очень часто это было замечательно. И нам надо просто про это вспомнить», — заключила эксперт.

Пережить тяжелые события удается не всем. Но у каждого есть шанс выбраться из ямы, даже если на его долю выпало нечто по-настоящему страшное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить сексуальное насилие и вернуться к счастливой жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.