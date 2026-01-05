Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок

Айшат Татаева
В разные годы она исполняла партии Катерины в «Каменном цветке», Марии в «Бахчисарайском фонтане», а также Жемчужины в балете «Конек-Горбунок».

Фото: 5-tv.ru

На 94-м году жизни умерла выдающаяся ленинградская балерина Эмма Минченок. О ее смерти сообщила балетный критик Ольга Федорченко в своем Telegram-канале.

По словам Федорченко, Минченок отличалась редкой сценической деликатностью и поэтичностью: она была тихой и тонкой по своей природе, но ее образ, однажды увиденный на сцене, навсегда оставался в памяти зрителя.

Критик также напомнила о знаменитом творческом и семейном союзе Эммы Минченок с Борис Брегвадзе.

«Один из самых счастливых балетных и семейных союзов Ленинграда был Эммы Минченок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актером Малого оперного театра (Михайловский театр). Мои искренние соболезнования Андрею Борисовичу Брегвадзе», — написала Федорченко

За годы сценической карьеры Эмма Минченок исполнила целый ряд знаковых партий, включая Жизель, Катерину в «Каменном цветке», Марию в «Бахчисарайском фонтане» и Жемчужину в балете «Конек-Горбунок». Театральные обозреватели неоднократно подчеркивали ее лирическую манеру исполнения и особую выразительность танца, которые сделали балерину одной из заметных фигур своего времени.

