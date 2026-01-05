«Протекает тяжелее»: какие люди имеют повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом
Вирус особо опасен своими осложнениями — от пневмонии до удара по нервной системе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
РИА Новости: беременные женщины и дети входят в зону риска из-за гонконгского гриппа
Люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитами наиболее уязвимы перед гонконгским гриппом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с хроническими болезнями легких. Именно в этой группе чаще фиксируются осложнения, а случаи летального исхода описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких.
Эксперт также подчеркнула, что повышенный риск заражения и тяжелого течения инфекции сохраняется у детей, беременных женщин и людей с различными формами иммунодефицита. При этом иммунодефицитные состояния могут носить как постоянный, так и временный характер. Временное снижение защитных сил организма нередко возникает на фоне переохлаждения, сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок.
