«Протекает тяжелее»: какие люди имеют повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Вирус особо опасен своими осложнениями — от пневмонии до удара по нервной системе.

Кто имеет повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: беременные женщины и дети входят в зону риска из-за гонконгского гриппа

Люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитами наиболее уязвимы перед гонконгским гриппом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с хроническими болезнями легких. Именно в этой группе чаще фиксируются осложнения, а случаи летального исхода описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких.

Эксперт также подчеркнула, что повышенный риск заражения и тяжелого течения инфекции сохраняется у детей, беременных женщин и людей с различными формами иммунодефицита. При этом иммунодефицитные состояния могут носить как постоянный, так и временный характер. Временное снижение защитных сил организма нередко возникает на фоне переохлаждения, сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Трамп заявил о победе Мачадо на выборах в Венесуэле только при его поддержке
3:49
Ялта вместо США: американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ
3:28
«Протекает тяжелее»: какие люди имеют повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом
3:07
«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого
2:43
Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок
2:29
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Сейчас читают

«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого
Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео